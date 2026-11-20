Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Equity Residential-Investment im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equity Residential-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Equity Residential-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,09 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equity Residential-Aktie investiert, befänden sich nun 17,828 Equity Residential-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1 117,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,73 Prozent erhöht.
Equity Residential war somit zuletzt am Markt 49,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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