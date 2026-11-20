So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Equity Residential-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Equity Residential-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,09 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equity Residential-Aktie investiert, befänden sich nun 17,828 Equity Residential-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1 117,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,73 Prozent erhöht.

Equity Residential war somit zuletzt am Markt 49,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at