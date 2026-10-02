S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equity Residential-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Equity Residential-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Equity Residential-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,226 Equity Residential-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 60,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,22 Prozent.

Der Equity Residential-Wert an der Börse wurde auf 47,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at