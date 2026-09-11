Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Performance unter der Lupe
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equity Residential von vor 10 Jahren verdient
Die Equity Residential-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 62,80 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Equity Residential-Aktie investierten, hätten nun 1,592 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,54 USD, da sich der Wert einer Equity Residential-Aktie am 10.09.2026 auf 65,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,54 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Equity Residential belief sich zuletzt auf 50,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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