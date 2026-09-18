Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Lukrative Equity Residential-Investition?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equity Residential-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Equity Residential-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Equity Residential-Anteile bei 64,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Equity Residential-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,415 Equity Residential-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (63,01 USD), wäre die Investition nun 971,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,87 Prozent.
Am Markt war Equity Residential jüngst 48,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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