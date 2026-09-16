Essex Property Trust Aktie

Essex Property Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Essex Property Trust-Investment? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Essex Property Trust von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Essex Property Trust-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Essex Property Trust-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221,97 USD. Bei einem Essex Property Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,505 Essex Property Trust-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 1 243,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,36 Prozent vermehrt.

Essex Property Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Essex Property Trust

mehr Nachrichten

Analysen zu Essex Property Trust

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Essex Property Trust 236,00 -0,25% Essex Property Trust

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen