Essex Property Trust Aktie
WKN: 891315 / ISIN: US2971781057
|Lohnendes Essex Property Trust-Investment?
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Essex Property Trust von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Essex Property Trust-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221,97 USD. Bei einem Essex Property Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,505 Essex Property Trust-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 1 243,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,36 Prozent vermehrt.
Essex Property Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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