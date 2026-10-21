Essex Property Trust Aktie

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WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

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Essex Property Trust-Investmentbeispiel 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Essex Property Trust von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Essex Property Trust-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Essex Property Trust-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Essex Property Trust-Aktie bei 261,98 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Essex Property Trust-Aktie investierten, hätten nun 0,382 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,86 USD, da sich der Wert einer Essex Property Trust-Aktie am 20.10.2026 auf 272,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,86 Prozent.

Essex Property Trust wurde am Markt mit 17,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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