Essex Property Trust Aktie
WKN: 891315 / ISIN: US2971781057
|Performance im Blick
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Essex Property Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Essex Property Trust-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Essex Property Trust-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 253,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,944 Essex Property Trust-Anteilen. Die gehaltenen Essex Property Trust-Aktien wären am 17.11.2026 1 068,70 USD wert, da der Schlussstand 271,00 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,87 Prozent zugenommen.
Essex Property Trust war somit zuletzt am Markt 17,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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