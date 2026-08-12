Essex Property Trust Aktie

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WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

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Essex Property Trust-Investition im Blick 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Papier Essex Property Trust-Aktie: So viel Verlust hätte eine Essex Property Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Essex Property Trust-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Essex Property Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 314,89 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 31,757 Essex Property Trust-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 282,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 970,12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,30 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Essex Property Trust einen Börsenwert von 18,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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