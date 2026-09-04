Estée Lauder Companies Aktie

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WKN: 897933 / ISIN: US5184391044

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Lukratives Estée Lauder Companies-Investment? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Estée Lauder Companies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Estée Lauder Companies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Estée Lauder Companies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Estée Lauder Companies-Papier bei 87,46 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert, befänden sich nun 11,434 Estée Lauder Companies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 100,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 153,21 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 15,32 Prozent gleich.

Estée Lauder Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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