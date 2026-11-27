Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Estée Lauder Companies-Investmentbeispiel
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Estée Lauder Companies von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Estée Lauder Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 93,70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,672 Estée Lauder Companies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Estée Lauder Companies-Aktie auf 109,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,98 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Estée Lauder Companies zuletzt 39,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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