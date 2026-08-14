Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Frühe Anlage
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Estée Lauder Companies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Estée Lauder Companies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 167,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,982 Estée Lauder Companies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 522,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,32 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,77 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Estée Lauder Companies bezifferte sich zuletzt auf 31,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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