Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Rentabler Estée Lauder Companies-Einstieg?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Estée Lauder Companies von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Estée Lauder Companies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Estée Lauder Companies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 319,88 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Estée Lauder Companies-Aktie investierten, hätten nun 0,313 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (93,86 USD), wäre die Investition nun 29,34 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,66 Prozent verringert.
Estée Lauder Companies war somit zuletzt am Markt 34,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
Analysen zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|81,58
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.