S&P 500-Papier Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Estée Lauder Companies von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Estée Lauder Companies-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Estée Lauder Companies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Estée Lauder Companies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 319,88 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Estée Lauder Companies-Aktie investierten, hätten nun 0,313 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (93,86 USD), wäre die Investition nun 29,34 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,66 Prozent verringert.

Estée Lauder Companies war somit zuletzt am Markt 34,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at