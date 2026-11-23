Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Hochrechnung
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Everest Reinsurance Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 209,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,769 Everest Reinsurance Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 012,59 USD, da sich der Wert eines Everest Reinsurance Group-Anteils am 20.11.2026 auf 421,98 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 012,59 USD, was einer positiven Performance von 101,26 Prozent entspricht.
Am Markt war Everest Reinsurance Group jüngst 15,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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