S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Everest Reinsurance Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Everest Reinsurance Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 347,19 USD. Bei einem Everest Reinsurance Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,803 Everest Reinsurance Group-Aktien. Die gehaltenen Everest Reinsurance Group-Aktien wären am 14.08.2026 10 660,16 USD wert, da der Schlussstand 370,11 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +6,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte Everest Reinsurance Group einen Börsenwert von 14,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at