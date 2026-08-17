Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Lohnendes Everest Reinsurance Group-Investment?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Everest Reinsurance Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 347,19 USD. Bei einem Everest Reinsurance Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,803 Everest Reinsurance Group-Aktien. Die gehaltenen Everest Reinsurance Group-Aktien wären am 14.08.2026 10 660,16 USD wert, da der Schlussstand 370,11 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +6,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Everest Reinsurance Group einen Börsenwert von 14,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Everest Reinsurance Group Ltd.
Analysen zu Everest Reinsurance Group Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Everest Reinsurance Group Ltd.
|319,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte stabil -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.