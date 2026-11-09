Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Rentable Everest Reinsurance Group-Investition?
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 3 Jahren eingefahren
Das Everest Reinsurance Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Everest Reinsurance Group-Anteile bei 380,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Everest Reinsurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 26,304 Everest Reinsurance Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 411,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 813,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,14 Prozent zugenommen.
Everest Reinsurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,27 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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