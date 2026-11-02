Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Everest Reinsurance Group-Investment
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everest Reinsurance Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Everest Reinsurance Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 314,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,179 Everest Reinsurance Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Everest Reinsurance Group-Aktie auf 410,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 306,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,67 Prozent.
Der Marktwert von Everest Reinsurance Group betrug jüngst 15,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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