S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everest Reinsurance Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Everest Reinsurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Everest Reinsurance Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 314,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,179 Everest Reinsurance Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Everest Reinsurance Group-Aktie auf 410,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 306,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,67 Prozent.

Der Marktwert von Everest Reinsurance Group betrug jüngst 15,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at