S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Everest Reinsurance Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Everest Reinsurance Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Everest Reinsurance Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 278,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,359 Everest Reinsurance Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (427,19 USD), wäre die Investition nun 153,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,37 Prozent.

Everest Reinsurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at