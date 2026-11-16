Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Everest Reinsurance Group-Investmentbeispiel
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Everest Reinsurance Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Everest Reinsurance Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 278,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,359 Everest Reinsurance Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (427,19 USD), wäre die Investition nun 153,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,37 Prozent.
Everest Reinsurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,80 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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