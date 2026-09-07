Evergy Aktie

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WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062

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Frühes Investment 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Evergy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.09.2021 wurde die Evergy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Evergy-Aktie an diesem Tag bei 67,23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,487 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 81,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,29 Prozent.

Evergy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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