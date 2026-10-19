Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
|Frühe Investition
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.10.2025 wurde das Evergy-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 77,98 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Evergy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,282 Evergy-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 83,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,82 Prozent.
Evergy war somit zuletzt am Markt 19,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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