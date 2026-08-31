S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Evergy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 31.08.2023 wurde die Evergy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,97 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Evergy-Aktie investiert hat, hat nun 181,917 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 80,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 671,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Evergy eine Marktkapitalisierung von 18,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at