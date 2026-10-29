Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Lohnende Everpure A-Anlage?
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Everpure A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,58 USD. Bei einem Everpure A-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,480 Everpure A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 14 203,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Everpure A belief sich zuletzt auf 46,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Everpure Inc Registered Shs -A-
|
29.10.26
|S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.10.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
15.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Everpure Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|113,55
|-5,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.