Everpur a Aktie

Everpur a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027

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Lohnende Everpure A-Anlage? 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Everpure A-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Everpure A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,58 USD. Bei einem Everpure A-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,480 Everpure A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 14 203,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Everpure A belief sich zuletzt auf 46,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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