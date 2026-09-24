S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Everpure A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 24.09.2016 wurden Everpure A-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Everpure A-Papier bei 13,62 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Everpure A-Aktie investiert hat, hat nun 7,342 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 805,07 USD, da sich der Wert eines Everpure A-Papiers am 23.09.2026 auf 109,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 705,07 Prozent angewachsen.

Everpure A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at