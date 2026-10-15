Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Profitable Everpure A-Investition?
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.10.2021 wurden Everpure A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,814 Everpure A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 141,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 539,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 439,63 Prozent erhöht.
Der Everpure A-Wert an der Börse wurde auf 52,37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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