Vor Jahren in Everpure A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Everpure A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Everpure A-Anteile bei 14,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Everpure A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 684,932 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69 000,00 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 18.11.2026 auf 100,74 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 69 000,00 USD entspricht einer Performance von +590,00 Prozent.

Der Börsenwert von Everpure A belief sich zuletzt auf 33,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at