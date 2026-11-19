Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Frühe Anlage
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Everpure A-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Everpure A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Everpure A-Anteile bei 14,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Everpure A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 684,932 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69 000,00 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 18.11.2026 auf 100,74 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 69 000,00 USD entspricht einer Performance von +590,00 Prozent.
Der Börsenwert von Everpure A belief sich zuletzt auf 33,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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