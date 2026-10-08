Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Profitable Everpure A-Anlage?
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08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Everpure A-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Everpure A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Everpure A-Papier letztlich bei 35,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Everpure A-Papier investiert hätte, hätte er nun 282,885 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 43 185,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152,66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +331,85 Prozent.
Der Börsenwert von Everpure A belief sich zuletzt auf 49,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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