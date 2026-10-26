Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|Langfristige Performance
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Eversource Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Eversource Energy-Papiers betrug an diesem Tag 54,16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,846 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,56 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 23.10.2026 auf 67,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,56 Prozent angewachsen.
Am Markt war Eversource Energy jüngst 25,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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