Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eversource Energy-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Eversource Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Eversource Energy-Aktie betrug an diesem Tag 59,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,798 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 71,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 193,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,33 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Eversource Energy belief sich jüngst auf 26,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at