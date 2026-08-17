Eversource Energy Aktie

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WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080

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Performance im Blick 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Eversource Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eversource Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,77 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 179,308 Eversource Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 974,72 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 14.08.2026 auf 72,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,75 Prozent gesteigert.

Eversource Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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