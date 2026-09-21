Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|Rentabler Eversource Energy-Einstieg?
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21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eversource Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Eversource Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,00 USD wert. Bei einem Eversource Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,925 Eversource Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 67,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 010,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,07 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Eversource Energy belief sich zuletzt auf 25,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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