Eversource Energy Aktie

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WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080

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Performance im Blick 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eversource Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Eversource Energy gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Eversource Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,56 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eversource Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 137,817 Eversource Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 66,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 213,07 USD wert. Mit einer Performance von -7,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Eversource Energy belief sich zuletzt auf 25,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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