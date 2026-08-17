S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Exelon-Papier statt. Der Schlusskurs der Exelon-Anteile betrug an diesem Tag 36,27 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Exelon-Aktie investiert hat, hat nun 2,757 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,44 USD, da sich der Wert eines Exelon-Anteils am 14.08.2026 auf 45,86 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,44 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Exelon eine Marktkapitalisierung von 47,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at