S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 5 Jahren eingebracht

Exelon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,22 USD. Bei einem Exelon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 276,110 Exelon-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (41,76 USD), wäre die Investition nun 11 530,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,30 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Exelon belief sich zuletzt auf 42,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at