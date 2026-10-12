Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Investmentbeispiel
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 5 Jahren eingebracht
Exelon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,22 USD. Bei einem Exelon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 276,110 Exelon-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (41,76 USD), wäre die Investition nun 11 530,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,30 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Exelon belief sich zuletzt auf 42,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exelon Corp.
Analysen zu Exelon Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Exelon Corp.
|37,46
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.