Exelon Aktie

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WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019

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Exelon-Anlage unter der Lupe 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelon-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Exelon-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 40,19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 248,818 Exelon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 45,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 348,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,49 Prozent vermehrt.

Am Markt war Exelon jüngst 47,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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