Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Profitable Exelon-Anlage?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Exelon-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.10.2025 wurde das Exelon-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,818 Exelon-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 924,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,43 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,50 Prozent.
Der Börsenwert von Exelon belief sich jüngst auf 45,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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