Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Profitable Expand Energy-Investition?
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expand Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Expand Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,79 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Expand Energy-Aktie investierten, hätten nun 176,087 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 94,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 671,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,72 Prozent.
Expand Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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