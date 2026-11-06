Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Lukrative Expand Energy-Anlage?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expand Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Expand Energy-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Expand Energy-Papier bei 65,82 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expand Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 151,930 Expand Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 965,66 USD wert. Damit wäre die Investition um 29,66 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Expand Energy eine Marktkapitalisierung von 20,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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