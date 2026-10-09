Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Expand Energy-Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expand Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Expand Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Expand Energy-Anteile letztlich bei 65,78 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,202 Expand Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Expand Energy-Papiers auf 88,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,09 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Expand Energy zuletzt 20,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expand Energy
Analysen zu Expand Energy
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expand Energy
|78,66
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.