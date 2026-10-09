S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expand Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expand Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Expand Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Expand Energy-Anteile letztlich bei 65,78 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,202 Expand Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Expand Energy-Papiers auf 88,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,09 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Expand Energy zuletzt 20,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at