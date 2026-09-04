Expand Energy Aktie

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WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353

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Performance unter der Lupe 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Expand Energy gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Expand Energy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 90,26 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 110,791 Expand Energy-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 973,85 USD, da sich der Wert eines Expand Energy-Papiers am 03.09.2026 auf 99,05 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 9,74 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Expand Energy belief sich jüngst auf 22,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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