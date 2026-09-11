Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Rentable Expand Energy-Investition?
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Expand Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 59,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Expand Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,680 Expand Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 96,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,70 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 62,70 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Expand Energy belief sich zuletzt auf 22,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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