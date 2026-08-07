S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expand Energy von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Expand Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Expand Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 86,90 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,507 Expand Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 1 058,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,96 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,82 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Expand Energy bezifferte sich zuletzt auf 21,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at