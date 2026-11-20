Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Rentable Expand Energy-Investition?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Expand Energy von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Expand Energy-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 114,50 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,734 Expand Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (82,44 USD), wäre die Investition nun 720,00 USD wert. Das entspricht einem Minus von 28,00 Prozent.
Expand Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,49 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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