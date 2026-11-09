Extra Space Storage Aktie

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WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

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Profitables Extra Space Storage-Investment? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Extra Space Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Extra Space Storage-Papiers betrug an diesem Tag 75,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Extra Space Storage-Aktie investierten, hätten nun 13,160 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 094,88 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 06.11.2026 auf 159,19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 109,49 Prozent zugenommen.

Alle Extra Space Storage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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