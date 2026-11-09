Extra Space Storage Aktie
WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025
|Profitables Extra Space Storage-Investment?
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Extra Space Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Extra Space Storage-Papiers betrug an diesem Tag 75,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Extra Space Storage-Aktie investierten, hätten nun 13,160 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 094,88 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 06.11.2026 auf 159,19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 109,49 Prozent zugenommen.
Alle Extra Space Storage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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