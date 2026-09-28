S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Extra Space Storage-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Extra Space Storage-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Extra Space Storage-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120,82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,277 Extra Space Storage-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1 103,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,37 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich jüngst auf 28,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at