S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Extra Space Storage-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 202,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Extra Space Storage-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,495 Extra Space Storage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,90 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 30.10.2026 auf 151,32 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 74,90 USD entspricht einer negativen Performance von 25,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Extra Space Storage bezifferte sich zuletzt auf 32,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at