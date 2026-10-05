Extra Space Storage Aktie

Extra Space Storage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

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Rentables Extra Space Storage-Investment? 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Extra Space Storage-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Extra Space Storage-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 167,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,563 Extra Space Storage-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Extra Space Storage-Papiers auf 133,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 936,74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,63 Prozent abgenommen.

Der Extra Space Storage-Wert an der Börse wurde auf 28,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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