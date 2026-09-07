Extra Space Storage Aktie

Extra Space Storage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

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Rentable Extra Space Storage-Investition? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Extra Space Storage gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Extra Space Storage-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Extra Space Storage-Aktie bei 190,90 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Extra Space Storage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,238 Extra Space Storage-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 139,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 729,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,06 Prozent verringert.

Der Marktwert von Extra Space Storage betrug jüngst 29,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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