FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|FedEx-Anlage im Blick
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 24.09.2021 wurde das FedEx-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 151,09 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,662 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 192,93 USD, da sich der Wert eines FedEx-Anteils am 23.09.2026 auf 291,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92,93 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von FedEx betrug jüngst 69,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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