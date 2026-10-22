FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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Profitabler FedEx-Einstieg? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in FedEx-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.10.2021 wurde die FedEx-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die FedEx-Anteile bei 155,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,438 FedEx-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 298,23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 920,10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 92,01 Prozent.

Jüngst verzeichnete FedEx eine Marktkapitalisierung von 70,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eugene Berman / Shutterstock.com

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