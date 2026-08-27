S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren FedEx-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

FedEx-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 178,60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die FedEx-Aktie investierten, hätten nun 55,991 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 18 812,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 335,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,12 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von FedEx belief sich jüngst auf 78,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at