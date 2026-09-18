Fidelity National Information Services Aktie

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WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

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Lukratives Fidelity National Information Services-Investment? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Fidelity National Information Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.09.2025 wurde das Fidelity National Information Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,097 Fidelity National Information Services-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 36,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 549,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services belief sich zuletzt auf 18,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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